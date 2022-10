Promessas de dinheiro e chantagem nas acusações a D. José Ornelas

João Oliveira – o professor que, como o Nascer do Sol revelou na passada edição, usou um testemunho falso sobre abusos sexuais de menores por um padre italiano em Moçambique, levando o Ministério Público a instaurar um inquérito a José Ornelas por alegado crime de encobrimento – é o autor da denúncia que motivou a abertura do segundo inquérito a este bispo, que veio a público na última semana e envolve um padre de Fafe.

Ambos os casos, pondo em causa a atuação de José Ornelas, bispo de Leiria-Fátima e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, são apontados por João Oliveira na carta que enviou ao Presidente da República e que este reencaminhou para o MP.

Argumentando que os factos ocorreram em comarcas diferentes, a Procuradoria-Geral da República decidiu abrir um inquérito em Lisboa (relativo às denúncias de Moçambique) e outro em Braga (relativo a Fafe). Ambos têm o mesmo motivo: suspeitas de José Ornelas não ter agido perante situações de alegados abusos sexuais praticados por padres da congregação religiosa que liderava (os Dehonianos) e, logo, da prática de eventual crime de encobrimento.

Mas, tanto os alegados abusos sexuais em Moçambique, como os eventuais abusos praticados em Fafe, já foram alvo de várias investigações judiciais – e todas foram arquivadas. São casos que nasceram tortos e de que não se esperam desenlaces surpreendentes.

Fafe: abusos, ameaças e muita intriga

A história que envolve agora um padre de Fafe foi desencadeada por ameaças e tentativa de chantagem por um padre ao antigo bispo do Porto, D. António Francisco Santos. Na altura, este participou de imediato o que se estava a passar ao MP. E além do processo judicial, a Igreja abriu um processo canónico, tendo sido aplicada até uma pena de suspensão de cinco anos ao sacerdote.

O autor das ameaças foi o célebre padre Roberto de Sousa, à época pároco em Canelas, no Porto.

As desavenças entre este e o bispo começaram quando, em junho de 2014, por altura das nomeações, D. António o incluiu no rol de quatro dezenas de párocos a transferir de paróquia. O outro até aceitava, mas com uma condição: ser capelão militar ou hospitalar. O bispo conseguiu dar-lhe o que pedia, mas nessa altura já o padre Roberto mudara de ideias e incendiara a terra, espalhando que o queriam escorraçar da paróquia como um ímpio. A população revoltou-se como nunca se vira: parecia reviver-se em versão modesta a Maria da Fonte.

Também nas fileiras eclesiásticas as intrigas ganharam proporção: assuntos de saias, de calças, são esgrimidos.

