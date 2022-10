Costa otimista para Conselho Europeu

António Costa saiu otimista da reunião de ontem, em Berlim, com Olaf Scholz e Pedro Sánchez, preparatório do próximo Conselho Europeu, agendado para quinta e sexta-feira da próxima semana.

O primeiro-ministro português, no final do encontro com o chanceler alemão e o primeiro-ministro espanhol, disse acreditar que a reunião de líderes da União Europeia permitirá um acordo entre os Estados-membros para «avançar com decisões concretas e efetivas» para estabilizar o mercado de energia. «Todos os países têm vindo a tomar medidas, mas são necessárias medidas mais robustas e para isso terão de ser medidas da UE. Há diferenças entre os vários países, mas enfrentamos todos as mesmas dificuldades, pelo que devemos encontrar uma saída comum», disse António Costa.

Portugal e Espanha subscrevem a proposta (de 15 Estados) de criação de um teto máximo para o preço do gás importado pela UE. A Alemanha está contra.