Marcelo afirma que Portugal pode "esperar muito" de Passos Coelho

Marcelo Rebelo de Sousa considerou este sábado que o país deve "esperar muito ainda" do antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho.

O Presidente da República afirmou ainda que o país deve a Passos Coelho a sua resistência.

"O país deve, num período muito difícil da crise da Troika, ao primeiro-ministro Passos Coelho, uma resistência que, ainda há dois dias, pude ouvir ser elogiada da boca da então chanceler Angela Merkel", disse o Chefe de Estado, à margem das celebrações do centenário de Agustina Bessa-Luís, em Amarant

Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que o país pode "esperar muito" de Passos Coelho, de 58 anos, que "ainda é tão novo".

"Entendo que, sendo tão novo, o país pode esperar, deve esperar, muito ainda do seu contributo no futuro", disse Marcelo Rebelo de Sousa, realçando que a "resiliência" do antigo chefe do Governo "é reconhecida cá dentro, mas é reconhecida lá fora".