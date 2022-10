Efemérides de 17 de Outubro (2022)

Em 2008, a Biblioteca Nacional de Portugal iniciou há 14 anos o processo de classificação do espólio do poeta Fernando Pessoa como Património Nacional, no âmbito da lei de bases do património, o que impossibilitará a sua saída do País.





1909 O primeiro voo em aeroplano com motor em Portugal, foi realizado há 113 anos pelo aviador francês e pioneiro da aviação mundial, Armand Zipfel (1833-1954), no hipódromo de Belém.

1931 O gangster mafioso italo-americano Al Capone (1899-1947), o verdadeiro Scarface (pela cicatriz que tinha na cara), que enriqueceu durante a Lei Seca, inventor das lavandarias para lavar dinheiro (daí a expressão da lavagem de dinheiros) foi condenado há 91 anos a 11 de prisão por fuga aos impostos, única ilegalidade que conseguiram comprovar contra o mais cruel dos criminosos.

1987 O governo espanhol liderado então por Felipe González (n.1942, primeiro-ministro entre 1982-96) desistiu há 35 anos do projeto de lixeira nuclear em Aldeavilla (que estará ainda no Parque Natural do Douro, do lado de Espanha), a que Portugal se opunha activamente.

2016 A Fertagus lançou há 6 anos a campanha “Por favor não apanhe o comboio em jejum”, em resposta aos inúmeros desmaios de pessoas que não tomavam o pequeno almoço e que provocavam inúmeros atrasos na circulação.

2018 Um estudante matou 20 pessoas, fez 40 feridos, e suicidou-se, há 4 anos, num instituto da Crimeia (anexada por Moscovo, com a complacência de todo o mundo).

2022 Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, desde 1992, quando antes, neste dia, em 1987, Joseph Wresinski, o fundador do Movimento Internacional ATD Quarto Mundo, convidou as pessoas a reunirem-se em honra das vítimas da fome e da pobreza em Paris, no local onde tinha sido assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ao que responderam cerca de cem mil pessoas.