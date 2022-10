Roma à conquista de Nápoles

O campeonato italiano pode não ser o mais espetacular da atualidade, mas sempre que se encontram os grandes nomes da Serie A tudo pode acontecer. Há jogos que valem uma época, há outros que são um autêntico bocejo. Vamos esperar para ver o que José Mourinho, técnico da Roma, e Luciano Spalletti, treinador do Nápoles, têm preparado para o jogo de domingo ao fim da tarde (19h45).

Com personalidades totalmente distintas, são ambos demasiados experientes e para tremerem em ocasiões destas, sendo certo que a vitória da Roma e um, eventual, triunfo da Atalanta frente à Lazio, tira os napolitanos do primeiro lugar e aproxima a equipa de Mourinho do topo da tabela.

Na Premier League, a cada semana que passa aumenta a incerteza no campeonato mais competitivo da Europa. O campeão Manchester City continua atrás do Arsenal, onde Fábio Vieira já conquistou o seu lugar. As duas equipas deveriam ter-se encontrado esta semana, mas a proximidade do jogo dos Gunners para a Liga Europa com o PSV levou ao adiamento do encontro. Uma coisa é certa, quando se defrontarem vai ser uma luta tremenda, pois ninguém parece disposto a ceder pontos.

O grande jogo desta jornada coloca frente a frente Chelsea e Manchester United, que estão separados por um ponto a favor dos londrinos. Quem fica de fora é Cristiano Ronaldo, que não foi convocado depois da sua atitude na partida, desta semana, em que o United venceu o Tottenham por 2-0.

O internacional português ficou irritado por ter estado a aquecer e não subir ao relvado e saiu, intempestivamente, do banco de suplentes e foi direto ao balneário antes de o jogo terminar. A imprensa inglesa avança que o jogador vai ser multado e pode ser suspenso de toda a atividade.

A equipa mais portuguesa da Premier League, o Wolverhampton, defronta o Leicester, com a infeliz coincidência de ambos estarem na zona de descida de divisão. Pode ser um jogo interessante entre aflitos e, por isso, de resultado imprevisível.

Mais tranquila deve ser a vida do Real Madrid frente ao Sevilha, que anda pelo meio da tabela. Depois de devidamente arrumados os vários troféus que os jogadores merengues conquistaram na gala do France Football, a equipa de Carlo Ancelotti não deve ter dificuldade para manter o primeiro lugar. O seu principal opositor chama-se Barcelona, mas esse assunto foi tratado na jornada anterior com sucesso.

Bem pior está o Atlético de Madrid que anda aos soluços para aguentar o quarto lugar em igualdade com o Betis. O jogo de domingo, pode desempatar.

O poderoso PSG desloca-se à Córsega para jogar com o Ajaccio, que está em zona de descida de divisão. O campeão francês não conta com Neymar e Sergio Ramos, mas é claramente favorito, sobretudo depois do triunfo sobre o Marsellha que deixou os parisienses folgados na frente da Ligue 1, onde a oposição vem agora do Lorient e Lens.