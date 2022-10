Efemérides de 25 de Outubro (2022)

1930 Do Conselho Superior de Finanças, órgão máximo do Conselho de Finanças Públicas (recriado já em 2011 por acordo do PS, então no Governo com José Sócrates, e PSD, líder da Oposição), fundado na I República (1919), e tendo como 1º presidente Amílcar Ramada Curto (1886-1961), nasceu há 92 anos o Tribunal de Contas, que o substituiu então.

1936 Hitler e Mussolini assinaram há 86 anos uma aliança militar que foi a base do Eixo na II Guerra Mundial (juntando-se-lhes depois o Japão).

1983 Teve lugar há 39 anos a invasão de Granada, no Caribe, pelos EUA e por ordem de Reagan, seis dias após a execução de líderes do país.

2006 O Governo de Sócrates anunciou há 16 anos a aprovação de 75 novas creches, no âmbito das primeiras candidaturas ao Programa de Alargamento das Redes de Equipamento Social.

2016 Na Venezuela, o Parlamento aprovou há 6 anos iniciar um processo político contra o Presidente Maduro – que não vingou –, continuando o País a afundar-se no ‘madurismo’.

2021 Soube-se há 1 ano, pelo Programa Mundial de Alimentos, que o Afeganistão se tornaria a pior crise humanitária do mundo, com quase 23 milhões de pessoas a enfrentarem fome aguda durante o inverno.