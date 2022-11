Zac Efron comparado com personagem de Shrek

As fotografias deram que falar nas redes sociais pelo facto de Efron parecer uma “fotocópia” do vilão de “Shrek”, Lorde Farquaad.





Foram divulgadas imagens de Zac Efron caracterizado para a personagem de Kevin Von Erich no novo filme “The Iron Claw”. As fotografias deram que falar nas redes sociais pelo facto de Efron parecer uma “fotocópia” do vilão de “Shrek”, Lorde Farquaad.

O ator conhecido pelo papel em “High School Musical” foi fotografado com um top cinzento, uns calções de ganga e uma peruca castanha, quase pelos ombros, franja e penteado para trás das orelhas.

not zac efron becoming lord farquaad's lost brother 😭 pic.twitter.com/mccfvgdmWi — katie (@bloubiird) November 2, 2022

As imagens viralizaram no Twitter, pois os fãs de Efron salientaram o facto de o ator estar muito aparecido com o vilão Lorde Farquaad – uma personagem de cabelo preto curto, com franja.

"Parece que se o Lorde Farquaad esteve no ginásio”, escreveu um internauta no Twitter, associando o corpo musculado de Efron ao aspeto de Farquaad. “Parece literalmente o Lorde Farquaad dos esteroides”, atirou outro.

E há também quem ache que este é o "Lorde Farquaad, mas do século XXI".

Apesar da quantidade de mensagens sobre as semelhanças entre Efron e a personagem de Shrek, o ator ainda não comentou o caso nas redes sociais.