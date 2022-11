Especialistas preocupados com desinformação no Twitter durante eleições intercalares nos EUA

De acordo com a Associated Press (AP), os críticos já tinham manifestação alguma preocupação com o plano do novo patrão do Twitter de querer diminuir a moderação na rede social, uma vez que pode afetar a segurança dos eleitores e das pessoas que procuram lançar dúvidas sobre a legitimidade das eleições.





Numa altura em que decorrem as eleições intercalares norte-americanas, especialistas na área da desinformação e da comunicação receiam que o Twitter possa não ser uma boa fonte de informação, pelo contrário: temem que a rede social – recentemente adquirida pelo multimilionário Elon Musk – não esteja bem equipada para lidar com a desinformação e com discursos de ódio.

De acordo com a Associated Press (AP), os críticos já tinham manifestação alguma preocupação com o plano do novo patrão do Twitter de querer diminuir a moderação na rede social, uma vez que pode afetar a segurança dos eleitores e das pessoas que procuram lançar dúvidas sobre a legitimidade das eleições.

Além disso, desde que Elon Musk oficializou a compra do Twitter, as polémicas parecem não acabar. O também dono da Tesla e da SpaceX demitiu cerca de metade dos seus trabalhadores poucos dias antes das eleições intercalares americanas, cortando 15% dos trabalhadores da linha da frente da moderação de conteúdos, ou seja, uma redução de trabalhadores que tinham a função de manter o discurso de ódio e a desinformação ‘fora’ do Twitter.