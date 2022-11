Sergei Lavrov levado para o hospital à chegada a Bali para o G20, Rússia desmente

Chefe da diplomacia russa está a ser tratado no Hospital Sanglah, em Denpasar, segundo disseram três funcionários do Governo indonésio à Associated Press. Por outro lado, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, negou que Lavrov tenha sido hospitalizado.





Sergei Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, foi esta segunda-feira levado para o hospital à chegada da Bali, para a cimeira do G20, avançam as autoridades indonésias citadas pela agência Associated Press, assim como a agência estatal russa Sputnik.

O chefe da diplomacia russa está a ser tratado no Hospital Sanglah, em Denpasar, segundo disseram três funcionários do Governo indonésio à Associated Press, que não quiseram ser identificados por não estarem autorizados a falar sobre o incidente publicamente. Dois desses trabalhadores adiantaram ainda que Lavrov está a ser tratado devido a um problema cardíaco.

Por outro lado, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, negou que Lavrov tenha sido hospitalizado.

"Isso, é claro, é o cúmulo da falsidade", disse Zakharova, de acordo com a agência Reuters. Recorde-se que Sergei Lavrov é o representante da Rússia na cimeira do G20 que começa na terça-feira.