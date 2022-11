Funcionária da Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana detida por corrupção

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta terça-feira, uma funcionária da Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana, sediada em Mirandela. Em causa estão suspeitas de corrupção.

“A investigação permitiu apurar que a suspeita, pelo menos desde o ano de 2015, terá violado as suas obrigações funcionais em processos de adjudicação de contratos de prestação de serviços celebrados entre a Associação Municípios da Terra Quente Transmontana e terceiros, causando com essa conduta prejuízo ao erário público”, informam as autoridades, em comunicado.

Além da mulher, de 45 anos, "foram ainda constituídos arguidos mais dois homens e uma sociedade e apreendidos elementos probatórios relacionados com os ilícitos", acrescentou a PJ.

A detida vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

Sublinhe-se que a Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana, que abrange cinco concelhos do distrito de Bragança, tem como missão procurar soluções conjuntas para os municípios que a integram em diferentes áreas desde a formação ao ambiente, planeamento, saúde pública, entre outras.