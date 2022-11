Cristiano Ronaldo suspenso por dois jogos

O castigo está relacionado com o polémico momento em que o agora ex-jogador do United atirou o telemóvel de um jovem adepto do Everton ao chão, enquanto caminhava para o túnel de acesso aos balneários.

A federação inglesa chamou a ação de “conduta imprópria”, num comunicado no site da entidade.

O episódio remonta a abril deste ano e correu mundo. Ronaldo pediu desculpas, mas o castigo foi mesmo aplicado.

Segundo o jornal britânico “Mirror”, o internacional português terá ainda de pagar uma multa de 50 mil libras.