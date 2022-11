Marcelo assinala 25 de Novembro com condecoração póstuma de Pires Veloso

Marcelo Rebelo de Sousa vai condecorar, esta sexta-feira, o general Pires Veloso, postumamente, e a Associação de Comandos, para assinalar o 25 de Novembro.

"O Presidente da República, que esta tarde regressa a Lisboa, vai celebrar simbolicamente o 25 de novembro, condecorando, no Palácio de Belém, o general Pires Veloso, a título póstumo, assim como a Associação de Comandos", lê-se numa nota no site da Presidência, onde foi acrescentada a cerimónia, marcada para as 19h, à agenda do Chefe de Estado.

Sublinhe-se que o general Pires Veloso, que morreu aos 88 anos em agosto de 2014, foi um dos principais intervenientes do 25 de Novembro, de que saiu vencedora a chamada ala moderada do Movimento das Forças Armadas (MFA).