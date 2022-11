Trabalhadores de cantinas em greve

Esta segunda-feira está a ser marcada pela greve dos trabalhadores das cantinas concessionadas pelo privado em hospitais, escolas, fábricas e serviços.

Esta greve vai afetar maioritariamente escolas e hospitais, de acordo com o Sindicato de Trabalhadores na Indústria da Hotelaria, Restauração e Turismo e Similares do Centro.

Os funcionários reivindicam aumentos salariais, a revisão da tabela remuneratória, reconhecimento da antiguidade dos trabalhadores e valorização do trabalho ao fim de semana.

A maioria dos trabalhadores, com o aumento do salário mínimo no próximo ano, irá ganhar esse valor, mas é necessária uma atualização para a diferenciação do salário entre as diferentes categorias do setor.

O Sindicato queixa-se ainda da transferência de competências para os municípios na área da educação, colocando em risco o posto de trabalho das trabalhadoras das cantinas.