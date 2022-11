Via Verde "rejeita categoricamente qualquer acusação de burla"

Empresa rejeita acusações de usar um alegado esquema que envolve os identificadores, onde pedem por email, aos clientes que efetuem a substituição do aparelho por falhas no funcionamento, mas os utilizadores garantem que os dispositivos funcionam sem problemas.





Na sequência dos inúmeros relatos de consumidores no Portal da Queixa para com a Via Verde – acusando-a de usar um alegado esquema que envolve os identificadores para pedir mais dinheiro – a empresa disse, esta quarta-feira, que "rejeita categoricamente qualquer acusação de burla, incompatível com os valores e a prática da marca”.

Em comunicado enviado ao Nascer do Sol, a empresa frisa que “tem sempre como objetivo garantir o melhor serviço aos seus clientes e, por isso, sempre que um cliente passa numa portagem e a transação falha, a Via Verde comunica diretamente com o cliente a dar conta de um eventual problema”.

Deste modo, a Via Verde “apenas” contacta o cliente quando aparece “uma luz amarela na passagem da portagem” – podendo indiciar um “potencial problema”.

Este alerta, diz ainda a empresa, "visa sempre proteger os clientes”, uma vez “que em causa estão transações financeiras cuja segurança é fundamental”. Caso o problema seja confirmado, a Via Verde informa que o cliente pode “subscrever um plano Via Verde” ou “comprar um identificador novo”.

“A decisão final é sempre do cliente”, conclui a empresa.