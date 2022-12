Proteção Civil alerta população para o mau tempo através de mensagem telefónica

Mensagem foi enviada para a população residente em Lisboa e Vale do Tejo.





A Proteção Civil está esta segunda-feira a enviar mensagens por telemóvel à população da região de Lisboa e Vale do Tejo a alertar para o mau tempo esperado nas próximas 24 horas. O mesmo alerta já tinha sido feito à população do Norte, para s próximas 48 horas.

Na mensagem lê-se: "Chuva forte e persistente na sua região nas próximas 24 horas. Risco de cheias e inundações. Fique atento".

Apesar do alerta vermelho dado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o distrito de Lisboa na passada quarta-feira, dia 7, a Proteção Civil não acionou o SMS de alerta para as cheias, tendo a falta desse mecanismo causado alguma polémica. Contudo, na altura, André Fernandes, comandante nacional da Proteção Civil, referiu que a situação foi acautelada e feita toda a comunicação necessária.

Recorde-se que a chuva e o vento forte provocou, nesse dia, uma morte, em Algés, devido às inundações.

Esta segunda-feira estão sob aviso laranja devido à previsão de chuva persistente 14 distritos do país e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil já alertou para a continuação do mau tempo até terça-feira.