Regresso ao presente

A Premier League foi o primeiro campeonato a fazer a retoma com uma semana cheia de futebol, que começou com o «boxing day’, no dia 26, e prolonga-se até ao primeiro dia de 2023. O Arsenal entrou com pontaria afiada, venceu o West Ham (3-1) e manteve o primeiro lugar com cinco pontos de avanço sobre o Manchester City. A grande surpresa é o Newcastle que ocupa o terceiro posto a dois pontos do atual campeão inglês. Na jornada de fim do ano, estas equipas vão ter jogos teoricamente fáceis. O Tottenham e o Manchester United continuam o duelo por um lugar de acesso direto à Liga dos Campeões, e o jogo seguinte é com adversários de menor gabarito.

Em Espanha, o Barcelona aproveitou as ofertas do Real Madrid para a assumir a liderança antes das ‘férias’ para o Mundial. Vai defrontar o Espanhol no dérbi da Catalunha, sempre muito animado, que pode provocar nova mudança na classificação. O Nápoles, em Itália, e o PSG, em França, têm uma vantagem apreciável, e qualquer que seja o resultado sabem que vão entrar o ano na frente dos respetivos campeonatos. A próxima jornada pode clarificar a questão do título nos dois países, caso o Nápoles vença o Inter e o PSG ganhe ao Lens.