'A Igreja vive de esmolas, se o povo não tem esmolas para dar...'

É o bispo que está à frente da JMJ e acredita no sucesso do encontro, bem como do futuro da Igreja. Américo Aguiar é o nome de quem se fala.





Recebeu-nos na sede da Fundação Jornada Mundial da Juventude (JMS), que outrora albergou a Manutenção Militar de Lisboa. No seu gabinete não há luxos, estando em sintonia com o espaço. Tem uma fotografia sua no Corcovado, no Rio de Janeiro, ladeada pelos retratos de D. Manuel Clemente e do Papa Francisco. Com o seu estilo dinâmico, rapidamente nos trata por tu, e demonstra saber muito bem o que quer dizer. Sente-se que está feliz com a missão de organizar a JMJ e responde a tudo, nomeadamente sobre a sua passagem pela política, as clivagens na instituição, os boatos quanto à maçonaria, ou a sucessão do cardeal patriarca de Lisboa – embora houvesse a premissa de não se aprofundar o tema dos abusos sexuais na Igreja, mas já lá vamos. Com 310 mil inscrições de jovens que passaram a fase 1 e a previsão de 20 a 30 mil voluntários, D. Américo Aguiar mostra-se otimista. A segunda parte da extensa entrevista será publicada na próxima edição.



Diz que há 310 mil que passaram a fase 1...

A fase 1 significa que pôs o nome, manifestou interesse em participar, colocou mais alguns dados, mas não avançou mais do que isso. Não disse quantos eram, não pagou, não escolheu qual era o pacote que queria utilizar.

Vejo que tem algumas reticências em dizer quanto é que pagam. Porquê?

Não há reticências nenhumas. Às vezes, a narrativa pode não ser a acertada. Nenhum jovem que queira participar na jornada e não se queira inscrever é impedido de participar. Ninguém paga para participar. Isto tem que ficar claro. Aliás, o histórico diz que por cada um que paga e que participa, vão dois ou três mais sem pagar. E não é o tuga de modo especial, é o histórico das jornadas. O que é que os jovens confiam à organização e pagam? Vamos imaginar um jovem que quer o pacote completo. Estamos a falar do alojamento durante essa semana, da alimentação, dos transportes, do seguro e do kit, o famoso kit destas jornadas.

Kit?

É a mochila e aquelas coisas todas que lá estão.

Para isso quanto é que se paga?

O máximo são 250 euros, mas quem quiser isto tudo e a semana toda.

E nesses casos onde é que arranjam o alojamento?

É identitário da Jornada Mundial da Juventude que o alojamento aconteça em contexto familiar, esgotadas as disponibilidades do contexto familiar passamos para espaços coletivos, sejam pavilhões, associações culturais, recreativas, desportivas ou militares.

