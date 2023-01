Octogenária encontrada morta em casa

Uma mulher de 82 anos foi, na manhã desta-quinta, encontrada morta em casa, em Fânzeres, Gondomar.

De acordo com fonte do Comando Territorial do Porto, em declarações ao Notícias ao Minuto, o alerta foi dado pelas 10h50 para a Guarda Nacional Republicana (GNR), para a abertura de uma porta, solicitada pelo INEM.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram um casal de octogenários deitados no chão.

A mulher estava em paragem cardiorrespiratória e, apesar das manobras de reanimação efetuadas, o óbito foi declarado no local.

O homem encontrava-se sem quaisquer ferimentos e foi assistido no local.

Por já haver um passado de violência doméstica, o caso foi entregue à Polícia Judiciária (PJ). Contudo, o cenário não indicava que se tratasse de um crime.

No local, estiveram os Bombeiros de São Pedro da Cova, os Bombeiros de Fânzeres e a GNR.