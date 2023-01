Greve dos tripulantes da TAP vai avançar

No passado mês de dezembro, SNPVAC já tinha feito greve nos dias 8 e 9, que levaram ao cancelamento prévio de 360 voos e um prejuízo estimado em oito milhões.





Os tripulantes de cabine da TAP vão avançar com a greve de sete dias entre 25 e 31 de janeiro. O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil esteve reunido em assembleia-geral e chumbou a proposta apresentada pela TAP com uma maioria gritante de 857 votos contra, 29 a favor e nove abstenções num universo de 900 tripulantes, noticia a SIC Notícias.

À chegada para a reunião, o presidente do sindicato admitiu que era “muito provável” que os tripulantes decidissem manter o pré-aviso de greve.

