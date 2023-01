Comandante do Estado Islâmico morto em operação na Síria

Um comandante do autoproclamado Estado Islâmico e dois guarda-costas foram mortos na sequência de uma operação das forçassírias em Deraa, região Sul, de acordo com a agência árabe SANA.

O ataque ocorreu na cidade de Al Muzayrib, num esconderijo do grupo numa escola no Norte da cidade, informam as autoridades.

Na sequência da operação foi morto o comandante Mohamed Ali al Shaghouri e dois dos seus guarda-costas, Ahmed Khaled e Mohsen Zitawi.

Recorde-se que a Síria está divida pela guerra que começou em 2011.

O regime de Bashar al-Assad retomou a maioria do território, contudo as forças curdas controlam grandes áreas a norte e a nordeste do país.