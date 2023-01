Altice aposta nos jovens

Aposta é feita através do apoio a projetos pioneiros de formação e empregabilidade no país com a assinatura de pacto que aposta no emprego jovem.





Numa altura em que o emprego jovem tem sido objeto de uma atenção especial em Portugal e na União Europeia, a Altice Portugal assinou o ‘Pacto Mais e Melhores Empregos para Jovens’. Com o Alto Patrocínio do Presidente da República, este pacto tem como objetivo operar uma mudança real do atual contexto de vulnerabilidade associado ao emprego dos jovens.

A iniciativa decorre do ‘Livro Branco Mais e Melhores Empregos para os Jovens’ e é promovida pela Fundação José Neves e pelo Governo, através da Secretaria do Estado do Trabalho. Para além destas, existem mais quatro entidades associadas ao pacto: a Associação Business Roundtable Portugal, o Conselho Nacional de Juventude (CNJ), o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), e o Observatório do Emprego Jovem (responsável pela monitorização do pacto).

A Altice vai contribuir para a melhoria do emprego dos jovens, até aos 29 anos inclusive, implementando medidas que considera mais adequadas à sua realidade e contexto até 2026 de acordo com a sua margem de progresso, a contratar e reter jovens (aumento a percentagem de jovens nas novas contratações e aumentando a percentagem dos que permanecem na empresa dois anos consecutivos); garantir emprego de qualidade para os jovens (aumentando a percentagem de jovens trabalhadores com contratos sem termo, aumentando a percentagens de jovens com ensino superior com salários de valor mínimo equivalente ao nível remuneratório correspondente à entrada na carreira geral de técnico superior; aumentando a percentagem, de jovens com ensino superior que desempenhem funções adequadas ao seu nível de qualificação); formar e desenvolver os jovens (assegurar que, pelo menos, 50% dos jovens trabalhadores participaram em ações de formação efetivas com o apoio da empresa, nos três anos anteriores a 2026; integrar estagiários jovens na empresa e/ou criar oportunidades para formação em contexto de trabalho para alunos que estão em formação profissional no ensino secundário ou superior; aumentar o número de jovens trabalhadores que beneficiam de acompanhamento regular sobre performance e expectativas e de um plano de desenvolvimento ou mentoria) e ainda dar voz aos jovens (aumentar a percentagem de jovens nos quadros superiores da empresa; aumentar o número de jovens trabalhadores da empresa envolvidos nas iniciativas desenvolvidas ou criadas pela empresa para dar voz aos jovens na empresa e aumentar o número de jovens que se reconhecem e identificam com o propósito da empresa, e dos que se dizem satisfeitos e reconhecem o seu contributo para os resultados da empresa).

A Secretaria de Estado do Trabalho propõe reforçar as políticas ativas de emprego, com o apoio à criação de emprego e a transição dos jovens para o mercado de trabalho, assim como a implementação de políticas de formação, qualificação e emprego.

«Estamos muito satisfeitos por estarmos a assinar o pacto. É com grande responsabilidade e motivação que somos um dos 50 signatários desta iniciativa que muito vai contribuir para dinamizar a empregabilidade no nosso país», disse João Zúquete, CCO da Altice Portugal, acrescentando que o apoio a este projeto «vem reforçar o nosso compromisso na aposta aos jovens talentos, espalhados pelos quatro cantos de Portugal». E acrescentou: «Temos sido muito claros do que pretendemos: atrair talento jovem, apostar na sua formação e qualificação e criar condições para termos uma equipa dinâmica, dedicada e empenhada. Os jovens são o futuro do nosso país e na Altice Portugal contamos prepará-los para que sejam os líderes do amanhã».