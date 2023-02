Zelensky diz que Rússia quer acabar com o "modo de vida europeu"

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discursou, esta quinta-feira, no Parlamento Europeu, onde reiterou que a vitória na guerra perante a “maior força antieuropeia” é “obrigatória”.

"Aquilo que a Ucrânia tem estado a fazer é lutar contra a guerra anti-europeia", disse Zelensky, referindo que a Rússia quer acabar com o “modo de vida europeu”.

"Esta é a nossa Europa, estas são as nossas regras, este é o nosso modo de vida [...] , e é o caminho para casa. Estou aqui hoje para defender o caminho para casa da nossa população, de todos os ucranianos, de todas as idades, de todas as orientações políticas, de todos os estratos sociais, de todas as convicções religiosas, todos partilhamos esta história europeia comum", afirmou, sendo aplaudido de pé por todo o plenário.

A Ucrânia partilha o "modo de vida europeu" com os restantes 27 Estados-membros, disse, acrescentando que “a Europa sempre será e continuará a ser a Europa enquanto estivermos juntos e enquanto cuidarmos da nossa Europa e do nosso modo de vida europeu".

O Presidente ucraniano aproveitou ainda o ‘palco europeu’ para sublinhar que a adesão do país à União Europeia "é o caminho para casa".