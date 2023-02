Homem preso há 28 anos nos EUA por crime que não cometeu foi libertado

Um homem que cumpriu quase 28 anos de prisão perpétua por um assassinato que sempre disse não ter comedido, viu a sua pena anulada por um juiz do Estado norte-americano do Missouri.

Foi na terça-feira que a decisão do juiz David Mason sobre Lamar Johnson, de 50 anos, foi conhecida, afirmando haver "evidências confiáveis de inocência real, evidências tão confiáveis que realmente passem pelo padrão de clareza e convencimento" que levaram a sair em liberdade, relata a imprensa internacional.

Agora em liberdade, Johnson disse aos jornalistas que a decisão era “inacreditável”.

A procuradora de St. Louis, Kim Gardner, foi quem entrou com o processo de busca da libertação de Johnson, em agosto do ano passado, após ter sido feita uma investigação conduzida pelo seu escritório. "Lamar Johnson. Obrigado. Você está livre", disse, em declarações à imprensa no local.