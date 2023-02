Marcelo vai condecorar Zelensky com Ordem da Liberdade

Em causa está uma proposta do PAN, que tinha como objetivo agraciar Zelensky com a Ordem da Liberdade, a propósito de um ano de guerra, que acontece dia 24 de fevereiro.





Marcelo Rebelo de Sousa anunciou esta quarta-feira que vai condecorar o Presidente ucraniano com a Ordem da Liberdade.

Lê-se numa nota publicada no site da Presidência da República que o chefe de Estado "tencionava anunciar no dia 24 deste mês, data em que se completa um ano sobre a agressão da Rússia contra a Ucrânia, a condecoração do Presidente Zelensky. Tendo em conta a iniciativa parlamentar sobre esta matéria, anuncia desde já que decidiu atribuir ao Presidente da Ucrânia a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade".

Em causa está uma proposta do PAN, que tinha como objetivo agraciar Zelensky com a Ordem da Liberdade, a propósito de um ano de guerra, que acontece dia 24 de fevereiro.

O PAN defendia a distinção do Presidente ucraniano "em reconhecimento da coragem demonstrada na defesa da liberdade, dos direitos humanos, da democracia e do Estado de direito na Ucrânia e na Europa".

A Ordem da Liberdade "destina-se a distinguir serviços relevantes prestados em defesa dos valores da Civilização, em prol da dignificação da Pessoa Humana e à causa da Liberdade".