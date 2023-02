Bebé que nasceu nos escombros após sismo na Síria já foi alvo de três tentativas de rapto

A bebé que nasceu sob os escombros em Aleppo, na Síria, foi alvo de três tentativas de rapto nas últimas 48 horas, denunciou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, esta quarta-feira.

As tentativas de rapto de Aya - nome árabe para "um sinal de Deus" – devem-se a razões financeiras, na sequência do interesse internacional que a história tem suscitado, aliás várias organizações tinham oferecido dinheiro para a adotar, lê-se no comunicado da ONG.

A última tentativa de rapto foi realizada por homens armados, que invadiram o hospital, na segunda-feira, agredindo o pessoal médico com a intenção de levar a bebé à força.



Segundo o Observatório Sírio, os assaltantes pertenciam à milícia turca Sultan Murad Brigade, que pretendiam entregar Aya a pessoas ligadas ao governo sírio "em troca de altíssimas somas de dinheiro".

Há também quem tenha alegado, falsamente, ser parente da bebé, para a levar. Tudo isto motivou um reforço da vigilância policial no local.



Recorde-se que a mãe de Aya morreu após dar à luz, depois do violento sismo que atingiu a Turquia e a Síria, e que também matou o pai e quatro irmãos da bebé.