GNR detém homem que estava fugido do Estabelecimento Prisional de Vale do Sousa

A GNR deteve, na quarta-feira, um homem de 42 anos que se encontrava evadido, desde 31 de janeiro deste ano, do Estabelecimento Prisional de Vale do Sousa.

Em comunicado, a autoridade adianta que a detenção foi feita pelo Comando Territorial de Viana do Castelo da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Viana do Castelo, e que esta se deu "na sequência de uma alerta de evasão, em que o detido após ter beneficiado de uma licença jurisdicional não retomou ao estabelecimento prisional".

Nessa altura, "os militares da Guarda encetaram várias diligências policiais no sentido de localizar o detido", culminando a operação policial na sua captura, em Viana do Castelo, no dia 15 de fevereiro, "tendo sido de imediato detido e conduzido ao Estabelecimento Prisional Vale do Sousa".

O detido encontrava-se a cumprir uma pena de prisão de três anos e seis meses pela prática de crimes de furto, ameaça agravada e violência doméstica.