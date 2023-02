Zelensky agradece apoio "vital" a Biden

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu ao seu homólogo norte-americano Joe Biden pela sua liderança na reunião do "mundo" em "apoio à liberdade”, no âmbito do discurso do presidente norte-americano em Varsóvia, na Polónia, esta terça-feira.

"Kyiv mantém-se forte. Kyiv está orgulhosa, está alta e, o mais importante, está livre. Joe Biden disse isto hoje em Varsóvia, após uma visita histórica à Ucrânia. Estamos todos unidos e corajosos - Ucrânia, Estados Unidos e toda a nossa coligação de vitória", pode ler-se no Twitter.

