Chefes do serviço de urgência do hospital Beatriz Ângelo apresentam demissão

Onze chefes do serviço de urgência geral do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, apresentaram a demissão, esta quarta-feira.

Este pedido ocorre no dia em que as urgências pediátricas vão passar a encerrar durante a noite, entre as 21h e as 9h.

O hospital “vive os piores momentos da sua história e vê-se a não cumprir o seu maior objetivo", ou seja, “a prestação de cuidados de excelência ao doente”, lê-se no documento assinado pelos médicos que pedem a demissão.

“Depois de com elevado esforço e sentido de dever, termos superado uma pandemia que exigiu a todas as instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) o melhor dos seus profissionais, vivemos um presente de desespero por escassez de recursos humanos e olhamos para o futuro com enorme preocupação e desacreditação”, acrescentam.

Os chefes de serviço em causa explicam que as equipas estão “com poucos elementos e cada vez com menos diferenciação", o que afeta "nos cuidados aos doentes”.

“Apesar dos múltiplos pedidos de resolução desta situação, das inúmeras escusas de responsabilidade dos elementos das equipas, da saída de tantos profissionais, nada foi feito a não ser pedir a estes profissionais, já cansados, que façam mais e mais horas", lamentam.