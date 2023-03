Pedro Pichardo bate recorde nacional na final dos Europeus de Atletismo

Pedro Pablo Pichardo melhorou hoje o recorde nacional do triplo salto em pista coberta, para 17,60 metros, na terceira tentativa da final da competição nos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, em Istambul, na Turquia, avança a Lusa.

Um dia depois de ter melhorado para 17,48 metros o recorde nacional, na qualificação, o campeão olímpico, aumentou 12 centímetros à melhor marca nacional de sempre 'indoor', com o melhor salto mundial do ano, após ter iniciado a defesa do seu título europeu com 17,26.

O anterior recorde nacional em pista coberta já era de Pichardo desde os Mundiais de 2022, em Belgrado, um ano depois de se ter sagrado campeão europeu 'indoor' em Torun2021.