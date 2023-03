Pelo menos 13 mortos em ataque com míssil a prédio em Zaporíjia

As autoridades disseram ainda ter resgatado com vida 11 pessoas, três gatos e um cão





Pelo menos 13 pessoas morreram, incluíndo um bebé de oito meses, em Zaporíjia, na Ucrânia, na sequência de um ataque russo a um edifício residencial.

De acordo com o Departamento de Situações de Emergência da região, através de uma mensgem publicada no Telegram, "dos escombros do edifício, os especialistas dos Serviços de Emergência do Estado recuperaram 13 corpos, um deles um bebé de oito meses".

As autoridades disseram ainda ter resgatado com vida 11 pessoas, três gatos e um cão daquele edifício residencial de cinco andares, que ficou parcialmente destruído por um míssil russo.

Na sequência do mesmo ataque foram hospitalizadas sete pessoas, estando duas em estado grave, adiantou o governador de Zaporíjia, citado pela Efe.