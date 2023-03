SEF detém em Lisboa quatro pessoas procuradas no Brasil

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve três cidadãos estrangeiros e uma portuguesa, na segunda-feira, em Lisboa. Os suspeitos eram procurados pelas autoridades no Brasil, “brasileiras pela prática dos crimes de peculato, fraude eletrónica e comercial, lavagem de dinheiro e associação criminosa”, lê-se no comunicado do SEF.

Todos os quatro detidos, residentes em Portugal, eram procurados por crimes praticados em 2022.

Segundo a justiça brasileira, os suspeitos terão criado uma empresa sediada no Brasil, com escritórios em Lisboa, com o objetivo de “atrair investimentos para falsos negócios na Bolsa de Valores”, revela a autoridade.

O Globo avança que a inspiração do grupo seria o filme protagonizado por Leonardo Dicaprio, “O Lobo de Wall Street”.

Os detidos serão presentes ao Tribunal da Relação de Lisboa para primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação, com vista à sua extradição.