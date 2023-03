Homem abusou de sobrinhas menores em Barcelona que estavam sob efeito do álcool

Um homem terá abusado sexualmente de três sobrinhas suas, menores de idade, em Vilanova i la Geltrú, em Barcelona, em 2016.

As violações, conta a imprensa internacional, ocorreram depois do homem ter dado às três crianças – com idades compreendidas entre os 11 e 16 anos – bebidas alcoólicas. As crianças foram abusadas enquanto dormiam.

Os crimes ocorreram nas férias de verão em 2016 e em dezembro de 2022, tendo sido denunciados pela mãe de uma das menores no início deste ano à Unidade de Atendimento à Família e Mulher, que reportou o crime à polícia espanhola.

Em comunicado, a Polícia Nacional conta que o último relato de abuso sexual ocorreu no dia 17 de dezembro, na casa do agressor, aproveitando-se de uma visita das três sobrinhas.

As autoridades conseguiram localizar o suspeito, tendo sido feita uma busca à sua residência.