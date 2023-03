Casal rouba 1,6 milhões de euros em vinho

Os detidos fugiram do hotel com 45 garrafas de vinho embrulhadas em toalhas de banho, em outubro de 2021.





Um casal foi esta segunda-feira condenado a uma pena de prisão de quatro anos por roubar cerca de 1,6 milhões de euros em vinho num restaurante prestigiado em Cáceres, no sudoeste de Espanha.

Os detidos fugiram do hotel com 45 garrafas de vinho embrulhadas em toalhas de banho, em outubro de 2021.

Entre as garrafas roubadas, estavam duas da adega francesa Chateau d'Yquem, uma de 1806, com o valor de 350 mil euros, e outra, de 1993, no valor de 45 mil euros, escreve o Correio da Manhã.

Antes de pôr em prática o plano de assalto, o casal visitou o restaurante três vezes e, apesar de ter sido capturado na Croácia, em julho de 2022, nenhum dos vinhos foi recuperado.

De acordo com a CNN Internacional, os condenados teráo, além de cumprir a pena, de pagar 753 mil euros de indemnização ao restaurante, sendo que, ao homem, foram acrescentados mais seis meses de pena por assalto à mão armada.