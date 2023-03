Governo nasceu de uma "maioria requentada e cansada", diz Marcelo

Em entrevista à RTP, falando sobre o estado do país, Marcelo Rebelo de Sousa considera que ainda "não há um clima de insatisfação generalizado" em Portugal, tendo em consideração que o desemprego tem tido uma evolução “favorável”.





A maioria absoluta do Governo é uma “maioria requentada e cansada” uma vez que apareceu “depois de umas eleições inesperadas”. Quem o diz é o Presidente da República.

Já no que diz respeito aos protestos dos professores das últimas semanas, Marcelo considera que os sindicatos “fazem mal se romperem as negociações ou de esticarem demasiado a sua luta, porque é importante a sintonia com a opinião pública".

Para que os professores consideram chegar a acordo com o Executivo, há, na sua visão, duas questões importantes: "a recuperação do tempo de serviço", ainda que não seja integral, e "corrigir as desigualdades".

"O Governo está numa de afinar à medida que a situação vai evoluindo. Não quer galopar a dívida pública", afirma o Presidente da República, afirmando que se tem de preparar dois cenários: o do "copo meio cheio", como olha o Governo, e o do "copo meio vazio", para o qual olha Marcelo.

Já no que toca ao setor da saúde, considera que a direção-executiva Serviço Nacional de Saúde (SNS) precisa de ser “rápida”: "é preciso ter uma solução sistémica, para não ter de se resolver ponto a ponto", frisando que o SNS, assim como as pensões, "são o seguro de vida" dos idosos e mais vulneráveis.