Nélson Évora diz que naturalização de Pablo Pichardo foi comprada

O triplo salto está envolto em polémica com as acusações de Nélson Évora a Pablo Pichardo, dizendo que a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) comprou a naturalização de Pichardo.

O luso-cubano reagiu com palavras duras às acusações de Évora.

"Quando dizes que fui comprado, estás a faltar-me ao respeito. Não sou uma prostituta nem sou como tu, que saíste mal do clube porque te ofereceram mais. Não sei quais os problemas que tens na cabeça ou se tens problemas com alguém no Benfica, mas não deves misturar-me nessas coisas e falar de mim. Mas deixa-me explicar-te algumas coisas e também aos que te apoiam. Saí de Cuba pelos problemas que já toda a gente sabe. Estava na Suécia e o Benfica fez-me uma proposta, como fizeram outros clubes de outros países. Cheguei a Portugal sem saber nada dos teus problemas. Simplesmente estava focado na minha carreira", escreveu o atleta no Instagram.

Pedro Pichardo fez ainda questão de relembrar a Nélson que "já era o campeão, mas nunca me tinhas ganho, na tua carreira. Só ganhaste duas vezes e a tua melhor marca é 17,74 metros. Eu salto mais do que isso de leggings compridas e chapéu”.

O presidente da FPA, Jorge Vieira, já reagiu à polémica entre os atletas e negou as acusações.

“A Federação não teve uma troca de palavras com Pedro Pablo Pichardo antes de ser naturalizado. Não houve aliciamento algum e ‘compra’ é um termo que me choca. É impossível consentir uma acusação deste género. Nunca comprámos atleta nenhum e nunca a naturalização de nenhum atleta partiu da Federação. Nunca convidámos nenhum atleta para ser português, nunca!”, garantiu.

O dirigente acrescentou ainda que “dizer que a Federação compra atletas é intolerável”.