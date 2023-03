Homem detido em flagrante por tráfico de estupefacientes em Alpiarça

O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Alpiarça deteve em flagrante, no dia 18 de março, um homem de 43 anos por tráfico de estupefacientes, no concelho de Alpiarça.

No âmbito de uma ação de patrulhamento e fiscalização rodoviária, os militares da GNR abordaram uma viatura, tendo o condutor adotado um comportamento considerado suspeito.

Foi então efetuada uma revista de segurança pessoal ao condutor e também uma busca sumária à viatura, onde foi possível constatar que o suspeito tinha na sua posse produto estupefaciente, o que levou à sua detenção.

Foram apreendidas 103 doses de haxixe, 1.177,15 euros em dinheiro, um telemóvel e uma caixa de acondicionamento de produto estupefaciente.

O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Almeirim.