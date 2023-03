Marcelo inicia hoje visita oficial de um dia à República Dominicana

O programa desta visita oficial de 24 horas, concentra-se na capital, começando com um encontro com o Presidente da República Dominicana, Luis Abinader, que receberá Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio Nacional, com honras militares.





Marcelo Rebelo de Sousa, faz esta quinta-feira uma visita oficial à República Dominicana, antes de participar na 28.ª Cimeira Ibero-Americana de chefes de Estado e de Governo, na sexta-feira e no sábado, avança a Lusa.

O Presidente da República chegou na quarta-feira à noite a Santo Domingo, em voo comercial, após escala em Madrid, juntamente com o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho.

O programa desta visita oficial de 24 horas, concentra-se na capital, começando com um encontro com o Presidente da República Dominicana, Luis Abinader, que receberá Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio Nacional, com honras militares.

Na parte da tarde, depois de depositar uma coroa de flores no Altar da Pátria, Marcelo Rebelo de Sousa será recebido pelos presidentes do Senado, Eduardo Estrella, e da Câmara dos Deputados, Alfredo Pacheco, no Congresso Nacional, onde irá discursar.

Ao final do dia, o chefe de Estado terá um encontro com portugueses residentes no país e representantes de empresas nacionais com presença neste país das Caraíbas.

A 28.ª Cimeira Ibero-Americana de chefes de Estado e de Governo será entre sexta-feira e sábado, em Santo Domingo, sob o lema "Juntos por uma Ibero-América justa e sustentável". Portugal estará representado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e pelo primeiro-ministro, António Costa.

Esta será a quarta participação de Marcelo Rebelo de Sousa em cimeiras ibero-americanas, depois das realizadas na Colômbia, em 2016, na Guatemala, em 2018, e em Andorra, em 2021.