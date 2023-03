Sindicato dos Médicos do Norte exige suspensão de profissional acusado de assédio moral

Primeira queixa foi feita à administração do hospital este ano, em fevereiro, por um grupo de enfermeiros.





O Sindicato dos Médicos do Norte, num abaixo-assinado subscrito por mais de 40 profissionais de saúde da Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), exigem a suspensão de um profissional do Hospital de Viana do Castelo acusado de assédio moral

A primeira queixa foi feita à administração do hospital este ano, em fevereiro, por um grupo de enfermeiros.

Depois, juntaram-se ao abaixo-assinado cinco médicos e um técnico.

De acordo com a SIC Notícias, no início de março, o hospital abriu um inquérito para averiguar as queixas, mas até agora apenas dois enfermeiros foram ouvidos.



Os comentários estão desactivados.