Grandes desafios geram grandes oportunidades

Por Carlos Carreiras

Quando foi lançada a DNA Cascais, em 2006, o ceticismo era geral, levando a que a oposição abandonasse a Assembleia Municipal, em protesto contra a decisão de avançar com o que viria a ser a primeira agência municipal de promoção do empreendedorismo em Portugal.

Decorridos 16 anos, a aposta original na inovação, qualificação e na atração e fixação de talento, eixos centrais da política de captação de investimento e de desenvolvimento local, continua no bom caminho. A DNA Cascais há largos anos que é uma referência no que respeita ao empreendedorismo, tanto na forma como os municípios apoiam a criação de valor, como na forma como estes promovem e geram inovação, procurando deste modo tornar-se competitivos.

Neste momento, são já 512 as empresas apoiadas pela DNA Cascais, gerando cerca de 2 733 novos postos de trabalho. A estas, juntam-se formalmente mais 57 empresas, responsáveis por mais 327 postos de trabalho.

O crescente perfil internacional dos empreendedores que escolhem Cascais para viver e para fazer negócios é algo que nos faz trabalhar melhor e beneficiar mais de uma comunidade internacional qualificada, que, apesar de não ter nascido em Cascais, vive em Cascais e sente segurança para atrair investimento mais qualificado e mais reprodutivo. É de extrema importância diversificar o investimento imobiliário e dar prioridade a investimento que permita atrair, fixar e desenvolver talento. Por isso, é fundamental a atração de mais instituições de ensino universitário para o concelho. Tal como sempre referi em muitas intervenções públicas, queremos juntar as academias do fazer, como a DNA, com as academias do saber.

Apesar de já termos o ‘campus’ da Nova SBE e futuramente a Nova Medical School, não queremos ficar por aqui. Vamos continuar a atrair instituições para construir um cluster de conhecimento no nosso concelho, para criar empresas de alto valor acrescentado e empregos qualificados.

Para Cascais, a juventude é o presente e, nesta perspetiva, é de realçar a importância que a agência da DNA proporciona com um dos maiores programas de empreendedorismo jovem em Portugal, abrangendo mais de 49.000 jovens, 300 professores e 50 escolas de Cascais.

Os grandes desafios devem ser entendidos como grandes oportunidades. Acima de tudo temos de encontrar respostas não para a globalização, mas para a glocalização, ou seja, chamando à responsabilidade territórios, povos e cada um de nós, de forma a sermos contribuintes efetivos para as respostas a dar.

Também cumprimos as exigências dos dias de hoje, que tenho tentado transmitir publicamente com a imagem de que as responsabilidades que desempenho enquanto presidente de Câmara, obriga a que a gestão pública nestes tempos de grande exigência seja o mesmo que conduzir um veículo com um pé no travão, no sentido de proteger quem precisa e cada vez são mais os que se encontrão em situação vulnerável. Simultaneamente, tenho o outro pé no acelerador para continuar a garantir o futuro, criando cadeias de valor, gerando riqueza, para que se possa ter condições para redistribuir pelos mais vulneráveis. No fundo, a essência de uma política social-democrata.

Ora, sabemos que travar e acelerar em simultâneo, tem de ser feito com grande capacidade para não resultar em peões e despiste do veículo. E é desta forma, com grande capacidade e responsabilidade, que o fazemos gerando resultados positivos para a população em geral, garantindo níveis elevados de coesão social, pilar fundamental para garantir o desenvolvimento.

Os comentários estão desactivados.