Finanças alertam para mensagens falsas

A Autoridade Tributária (AT) deixou um alerta para o facto de alguns contribuintes estarem a receber mensagens falsas e fraudulentas.

“A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) tem conhecimento de que alguns contribuintes estão a receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT nas quais é pedido que se carregue num link para proceder à alteração das credenciais de acesso ao Portal das Finanças”, lê-se na nota do Fisco, publicada no site das Finanças.

É solicitado à pessoa que carregue no link indicado para fazer a alteração das credenciais de acesso ao Portal das Finanças.

"Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas. O seu objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos links sugeridos", sublinha a AT.

Sublinhe-se que este alerta surge no arranque da entrega da declaração anual de IRS.

