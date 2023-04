Futebolista Ciro Immobile hospitalizado depois de sofrer violento acidente

As filhas de Immobile estavam na viatura, sendo que uma delas também foi hospitalizada para observação.





Ciro Immobile, avançado da Lazio, teve um violento acidente de viação em Roma, este domingo, com o seu carro a embater num elétrico.

O jogador foi hospitalizado para observação, mas já se sabe que sofreu uma fratura na costela, de acordo com uma informção do clube.

“O departamento médico da Lazio informa que hoje, na sequência de um acidente de viação, o futebolista Ciro Immobile sofreu um trauma na coluna e fraturou uma costela. As condições são boas. O jogador permanece sob observação no departamento de medicina de emergência no Hospital Universitário Gemelli, em Roma”, revelou o clube italiano.

As filhas de Immobile estavam na viatura, sendo que uma delas também foi hospitalizada para observação.

