Lula da Silva antecipa visita a Portugal

Líder brasileiro já não vai estar em Portugal aquando da sessão solene de comemoração do 25 de Abril





O presidente Lula da Silva vai antecipar a sua visita a Portugal e não vai estar presente na sessão solene da Assembleia da República no 25 de Abril.

A informação está a ser avançada pela imprensa brasileira que diz que Lula vai voar para terras lusas já na noite desta quinta-feira, contrariamente ao que era suspoto.

Inicialmente, o plano era que o líder do Brasil viajasse na manhã de sexta-feira.

Crê-se que Lula da Silva terá o dia de sexta-feira livre e dê início à sua agenda de compromissos no sábado, tendo encontros tanto com Marcelo Rebelo de Sousa como com António Costa.

Domingo ficará reservado para um evento privado.

Já na segunda-feira, dia 24 de abril, o presidente brasileiro vai marcar presença na cerimónia de entrega do Prémio Camões ao músico Chico Buarque, no Palácio de Queluz.

No dia 25 de Abril, Lula da Silva irá discursar numa sessão de boas vindas ao Parlamento mas, pela hora da sessão solene já estará a caminho de Espanha para um encontro com o rei Filipe VI e com Pedro Sánchez.

