Apreendidos 74 quilos de lapas na ilha de São Miguel

O Comando Territorial dos Açores apreendeu, na terça-feira, 74 quilos de lapas, na Ilha de São Miguel.

Na sequência de várias ações de patrulhamento à orla costeira, no âmbito da prevenção e fiscalização do exercício da pesca lúdica, os militares da GNR abordaram e identificaram sete homens com idades entre os 29 e os 57 anos.

Os suspeitos estavam na posse de 74 quilos de moluscos gastrópodes “patella candei gomesii drouet”, mais conhecidos por lapa-mansa, tendo a captura sido feita em mergulho por apneia, designada apanha por mergulho.

Durante a ação foram apreendidas todas as espécies, porque se encontram em período de defeso e, por isso, é proibida a sua captura, no período compreendido entre 1 de outubro e 31 de maio.

Os moluscos apreendidos foram devolvidos ao seu habitat natural e elaborados os respetivos autos de contraordenação.

