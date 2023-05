Marcelo homenageia "todos os trabalhadores portugueses"

Marcelo Rebelo de Sousa homenageou esta segunda-feira "todos os trabalhadores portugueses", através de dois funcionários da CP.

O Presidente da República evocou o Dia do Trabalhador e pediu "autorização ao presidente da CP para fazer referência especial a dois trabalhadores da empresa que simpaticamente" estiverem presentes na exposição "Unidos Venceremos" - Protesto, Greves e Sindicatos no Marcelismo (1968-1974), inaugurada hoje no edifício das oficinas da CP no Barreiro.

Frederico São Pedro e Luís Neto, com "37/38 anos ao serviço da CP, mas ainda muito jovens" foram os trabalhadores presentes na inauguração da exposição que serviram como homenagem a "todos os trabalhadores portugueses".

"E homenageamos em liberdade", disse ainda o Chefe de Estado, que lembrou como foi noticiado o Dia do Trabalhador durante a ditadura que vigorou 48 anos em Portugal, até à Revolução do 25 de Abril de 1974.

Os "mais velhinhos de nós, e eu sou dos mais velhinhos aqui presentes, lembram-se que o 1.º de Maio era noticiado durante a ditadura assim: "antes nada, no dia seguinte: houve pequenos problemas provocados por energúmenos revolucionários, por poucas dezenas, centenas de adversários dos bons princípios e valores e tal, aqui e acolá, mas assim uma notícia pequenina, que saía normalmente no República, ainda mais pequenina no Diário de Lisboa, pequeníssima n´O Século e depois os editoriais dos defensores da ditadura - o Diário da Manhã, a VOZ - a bater naqueles que tinham aproveitado um dia que devia ser de lazer, de descanso, de repouso dos trabalhadores para perturbarem a ordem pública", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

Os comentários estão desactivados.