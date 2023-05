Governo quer proibir venda de tabaco em máquinas automáticas

A proposta de lei do Governo, caso seja aprovada pela Assembleia da República quer acabar com a venda de tabaco direta ou através de máquinas de venda automática em locais como restaurantes, bares, salas e recintos de espetáculo, casinos, bingos, salas de jogos, feiras, exposições.





Vai ser proibida, em 2025, a venda de tabaco em máquinas automáticas e, ainda este ano, os espaços para fumar ao ar livre serão mais restritos.

A proposta de lei do Governo, caso seja aprovada pela Assembleia da República quer, assim, acabar com a venda de tabaco direta ou através de máquinas de venda automática em locais como restaurantes, bares, salas e recintos de espetáculo, casinos, bingos, salas de jogos, feiras, exposições.

Em declarações à agência lusa, a Secretária de Estado da Promoção da Saúde, Margarida Tavares, disse que a medida passa também pelos festivais de música, nos quais há "um marketing até bastante agressivo no sentido de promover a compra e a utilização de tabaco e até de outros produtos de tabaco, nomeadamente tabaco aquecido, vai ser proibido vender estes produtos".

As alterações à Lei do Tabaco, que deverão ser aprovadas na quinta-feira em Conselho de Ministros, vêm no seguimento de transpor para a legislação nacional a diretiva europeia, de 29 de junho de 2022, que equipara o tabaco aquecido a outros produtos do tabaco, proibindo a venda de tabaco aquecido com aromas.

Os comentários estão desactivados.