Seca agravou-se e chegou a 89% do território

A seca em Portugal agravou-se no mês de abril. Atualmente, de acordo com o IPMA, 89% do território continental está em seca, valor que quase duplicou em relação a março.

Destaca-se a região Nordeste, na classe de seca moderada, e na região sul, com os distritos de Setúbal, Évora, Beja e Faro, nas classes de seca severa a extrema.

No que diz respeito aos números, no final de abril, 33,2% do território estava em seca moderada, 22% em seca fraca, 19,9% em seca severa, 14,1% em seca extrema e 10,8% normal.

