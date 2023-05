Socialista terá pedido a Paulo Rios de Oliveira, vice-presidente e deputado do PSD, para que continuasse os trabalhos.





Jorge Seguro Sanches vai demitir-se da presidência da comissão de inquérito à TAP.

De acordo com a SIC Notícias, o socialista terá pedido a Paulo Rios de Oliveira, vice-presidente e deputado do PSD, para que continuasse os trabalhos.

Já na terça-feira, Seguro Sanches tinha ameaçado abandonar o cargo, depois de terem questionado o seu “papel no cumprimento do mandato”.

“A forma como foi questionado, de uma forma até deselegante, o meu papel no cumprimento do mandato da comissão leva-me a questionar se continuo a ter as melhores condições para o fazer”, declarou.

