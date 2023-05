Galamba e ex-adjunto ouvidos na comissão de inquérito à TAP na próxima semana

Frederico Pinheiro e chefe de Gabinte do ministros são ouvidos um dia antes de Galamba.





Ex-adjunto do ministro das Infraestruturas também vai ser ouvido.

A audição do ministro das Infraestuturas, João Galamba na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP foi marcada para dia 17 de maio, próxima quinta-feira às 17h.

Um dia antes será ouvido o ex-adjunto do ministro, Frederico Pinheiro, às 14h. A audição da chefe de Gabinete de João Galamba também será na quarta-feira.

A informação foi avançada pelo ex-secretário de Estado e novo presidente da CPI, António Lacerda Sales.

Em causa está a polémica dos desacatos nas instalações do ministério, um computador com documentos classificados que foi recuperado pelo SIS e as acusações mútuas sobre o caso TAP entre o ministro e o seu ex-adjunto.

Recorde-se ainda que a polémica criou uma espécie de braço de ferro entre Belém e São Bento, uma vez que o Presidente da República desejava a exoneração do ministro das Infraestruturas e que o primeiro-ministro se recusou a aceitar o pedido de demissão que, então, João Galamba apresentou.

Os comentários estão desactivados.