Como pode, assim, Portugal ser respeitado?

por Eduardo Baptista Correia

Ser Português, constitui, no mundo, em geral, um privilégio por várias das características que nos são associadas.

Somos em qualquer parte do planeta associados a Cristiano Ronaldo que é um ser admirado e seguido em qualquer canto, dos mais recônditos, em qualquer dos continentes. A simpatia e os sorrisos que gera, constituem para qualquer português em qualquer parte do mundo um ativo dificilmente replicável. Adicionalmente e com particular destaque para certas regiões de África e para uma parte muito significativa da península Arábica e da Ásia em geral, com um particular destaque para a Índia e o Japão, somos vistos como os descendentes dos navegadores. Ser português nessas regiões é respeitado e visto como uma nacionalidade que se aprendeu ao longo dos séculos a admirar. O nosso passaporte é dos mais capacitados do mundo, refletindo de certo modo esse legado em respeito.

Adicionalmente e por via da facilidade em circular e obter informação, pelos elevados índices de segurança, pela posição de não alinhado na II Guerra Mundial, pela revolução pacifica de 1974, pelos brilharetes da seleção, das equipas e dos treinadores de futebol, pela generalizada forma como as gerações mais novas falam inglês, o mundo descobriu as fantásticas características naturais e culturais de Portugal e dos portugueses.

O clima, a gastronomia, a tranquilidade do povo, a beleza das grandes cidades, a proximidade ao mar, o idioma e até algum brilhantismo tecnológico garantem a Portugal uma atratividade global nunca antes vivida. Portugal tornou-se um dos destinos preferidos para estudantes de todo o mundo, para turistas de todo o mundo, para nómadas de todo o mundo bem como para residentes permanentes provenientes das diferentes partes do mundo.

Temos condições de partida para sermos um país absolutamente extraordinário de uma atratividade irrepreensível.

Mas assim não é. O volume da burocracia com a administração pública e com a justiça a que cidadãos e empresas estão sujeitos e expostos, é garante de uma inversão radical em todas a carga positiva anteriormente criada. Os tempos de resposta e a falta de estabilidade das medidas anunciadas, tanto a nível processual como fiscal, constituem o garante que se encarrega de transformar um agradável sonho num pesadelo real.

Os recentes anúncios na alteração da política dos golden visa, são a demonstração de que os nossos governantes não estão devidamente conscientes da importância e da responsabilidade de ser português no mundo. A propósito dessa inversão repentina, os títulos da imprensa mundial, com particular em localizações como o Japão, Hong Kong e Singapura, mostram a desconfiança e incerteza relativamente a Portugal.

Todos sabemos o quanto custa construir um capital de confiança. Destrui-lo é para este brilhante Governo socialista tarefa relativamente fácil... Não há paciência para a esquerda caduca e atrasada!

Os comentários estão desactivados.