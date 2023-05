Galamba diz que foi o gabinete do primeiro-ministro que lhe disse para contactar o SIS

João Galamba disse que naquela noite, além de os outros membros do Governo que já tinha citado, falou também com o MAI.





O ministro das Infraestruturas, após insistência dos deputados, acabou por revelar, na sua audição na comissão de inquérito à TAP, que foi o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, António Mendonça Mendes, quem lhe disse para entrar em contacto com o Serviço de Informações de Segurança (SIS), a propósito do computador que João Galamba disse ter sido “roubado” pelo seu ex-adjunto Frederico Pinheiro.

"Quem é que lhe disse para contactar o SIS?", insistiu o deputado da Iniciativa Liberal Bernardo Blanco. "O gabinete do primeiro-ministro", respondeu o ministro, esclarecendo: "O secretário de Estado Adjunto Mendonça Mendes".

Confrontado com a versão da chefe do seu gabinete, apresenta na mesma comissão na quarta-feira, Galamba fez questão de sublinhar que o contacto de Eugénia Correia Cabaço com o SIS é “anterior” à informação que lhe deram de que seria “importante” ligar aos serviços de informação. “Ou seja, não foi por isso que ligámos ao SIS", acrescentou.

O ministro afirmou que estava sozinho no gabinete aquando dos telefonemas para a ministra da Justiça e para o secretário de Estado Adjunto e não se lembra se é informado pela chefe de gabinete sobre o contacto com o SIS antes ou depois de falar com Catarina Sarmento e Castro.

A audição de João Galamba fica também marcada pela revelação de que naquela noite, dos acontecimentos no ministério, falou ainda com outro elemento do Governo, informação que até agora não tinha sido conhecida. Tem registo de duas curtas chamadas para o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, a quem telefonou para agilizar o contacto com a PSP.

